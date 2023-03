«Finché vivrò» | biglietto unico per le sfide contro Foggia e Picerno

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’U.S. Avellino 1912 comunica che, in vista delle due prossime gare di casalinghe, sarà possibile per i tifosi biancoverdi acquistare una prezzo scontato. In linea con le politiche da sempre attuate dal club per avvicinare i giovani alla squadra e portarli allo stadio, ed avendo avuto notevoli riscontri in base ai dati raccolti dalla biglietteria, verranno ampliate le fasce di età dei biglietti ridotti fino agli under 25 (nati dal 01/01/1998). Oltre al ridotto per gli under 25 verrà alzata anche la fascia minima di riduzione da under 12 ad under 15 (nati a partire dal 01/01/2008). Resta invariata la fascia over 65 (nati prima del 31/12/1957). Le gare oggetto dell’iniziativa saranno le seguenti: Avellino –(12/03/2023) Avellino –(19/03/2023) Come acquistare il ...