Finalmente è giunto il momento

(Di martedì 7 marzo 2023) Alla fine Chris Bey e Ace Austin ce l’hanno fatta, sono i nuovi campioni di coppia di Impact. Uno scenario che in molti si aspettavano, come ci hanno suggerito le recenti storyline ma anche le loro prestazioni nel corso degli ultimi mesi. Dopo il match in team vinto a No Surrender, era chiamata la vittoria delle cinture. Aspettare fino il prossimo PPV sarebbe stato evidentemente troppo. Credo quindi per questo abbiano voluto accelerare i tempi e far vincere loro le cinture. Ora sarà molto interessante vedere come le gestiranno e contro chi lotteranno. Spero non i MCMG perché comunque la storyline tra questi due team ha fatto il suo tempo. Bella è stata bella, ma è giusto passare oltre. Sicuramente è stato il main event di puntata ma anche gli altri incontri sono stati molto interessanti. Kenny King sconfigge Kevin Knight e continua il suo percorso di crescita. L’ex Honor No ...