Figuraccia della Serracchiani sui migranti | provoca Bignami e lui esplode | “Guardami negli occhi…”

Duro scontro a Quarta Repubblica tra il viceministro Galeazzo Bignami e Debora Serracchiani. Sul tragico naufragio di Crotone la capogruppo dem alla Camera tenta ancora di fare sciacallaggio contro il governo. la narrazione che vorrebbe veicolare è che l'esecutivo abbia deliberatamente lasciato affogare i poveri disperati. Le posizioni in campo sono chiare: da una parte c'è la sinistra che punta il dito contro la Guardia Costiera, contro i presunti ritardi nei soccorsi e fa l'unica cosa elementare: chiedere le dimissioni del ministro Piantedosi. E dall'altra ci sono gli esponenti dell'esecutivo che rigettano al mittente tutte le accuse. Bignami fa fare una Figuraccia alla Serracchiani.

