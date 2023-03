FIFA 23 | i pacchetti FUT sono gioco d’azzardo per una corte austriaca

(Di martedì 7 marzo 2023) Nelle scorse ore, una notizia è iniziata a circolare in rete secondo cui unaavrebbe definito iFUT di23 come: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato Quando si pensa alle simulazioni calcistiche in ambito videoludico, il primo pensiero va ovviamente al franchise di Electronic Arts,. Fra le modalità più amate dagli utenti e dalla stessa compagnia, perché indubitabilmente è anche la più remunerativa, c’è Ultimate Team, che consente di costruire la propria squadra “spacchettando” giocatori. Iposessere ottenuti con moneta virtuale, che può essere anche acquistata con moneta reale. E qui sorge l’eterno dubbio che affligge ogni gacha-game: ma ...

La notizia riguarda anche lae la Ea perché il caso riguarda entrambi i marchi. Inoltre, poiché iFut (le carte dei giocatori) possono essere venduti anche su un mercato esterno, le ...Mentre Sony dovrà restituire al ragazzo i soldi spesi inPoints, la valuta virtuale del gioco, la casa produttrice Ea dovrò etichettare idi Fut come "gioco d'azzardo". Sulla natura ...... ma per poter sbloccare i giocatori sarà necessario sbustarli dagli appositi, disponibili ovviamente anche a pagamento (trovate gift card per l'acquisto diPoints su Amazon ). La ...

L'Austria ha ancora una volta stupito tutti dato che recentemente ha stabilito che i pacchetti di FIFA sono gioco d'azzardo ...