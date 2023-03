FIFA 23 EA Sports celebra la festa della donna con contenuti esclusivi

(Di martedì 7 marzo 2023) EA, con un comunicato, ha annunciato il rilascio didi23 perre la. La software house canadese in collaborazione con il designer indipendente Harkian “Harky” Kalsi, ha annunciato i nuovi oggetti per la Giornata Internazionale. Disponibili nelle modalità di gioco più popolari di EA23, sono stati creati oggetti personalizzati che i giocatori possono acquistare e indossare nel gioco per sostenere l’equità e mostrare solidarietà con la crescita del calcio femminile in tutto il mondo. Una maglia dedicata a questa giornata sarà disponibile per i giocatori in FUT, accompagnata da scarpe disponibili ...

'L'integrazione della NWSL in EA23 è una pietra miliare per la lega, per le giocatrici e per i milioni di appassionati di calcio in tutto il mondo, mentre continuiamo a spingere i ...Le 12 squadre della NWSL, e tutte le atlete che giocano nelle loro squadre, faranno parte del franchise anche in futuro, quando il gioco cambierà nome in EAFC nel corso dell'anno.23 è ...

