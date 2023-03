Festa delle donne, prevenzione gratuita al Campus Bio Medico: ecco quando e a che ora (Di martedì 7 marzo 2023) Roma. In occasione della Festa della donna, domani 8 marzo 2023, ci saranno pap-test ed esami ematici tiroidei gratuiti, presso il Poliambulatorio Campus Bio-Medico Porta Pinciana. Un’iniziativa nata anche dalla collaborazione con la As Roma: saranno presenti anche due giocatrici della Primavera Femminile, per continuare l’opera di sensibilizzazione per la prevenzione. Giornata Internazionale della Donna nei musei: ecco quali sono quelli aperti a Roma l’8 marzo 2023 Giornata dedicata alla prevenzione per la Festa della donna 2023 Come anticipato, anche due giovani professioniste dello sport, Emanuela Testa e Giada Pellegrino Cimò, giocatrici della Primavera Femminile di AS Roma saranno presenti all’iniziativa promossa l’8 marzo dalla Fondazione Policlinico ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) Roma. In occasione delladella donna, domani 8 marzo 2023, ci saranno pap-test ed esami ematici tiroidei gratuiti, presso il PoliambulatorioBio-Porta Pinciana. Un’iniziativa nata anche dalla collaborazione con la As Roma: saranno presenti anche due giocatrici della Primavera Femminile, per continuare l’opera di sensibilizzazione per la. Giornata Internazionale della Donna nei musei:quali sono quelli aperti a Roma l’8 marzo 2023 Giornata dedicata allaper ladella donna 2023 Come anticipato, anche due giovani professioniste dello sport, Emanuela Testa e Giada Pellegrino Cimò, giocatrici della Primavera Femminile di AS Roma saranno presenti all’iniziativa promossa l’8 marzo dalla Fondazione Policlinico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VolpeReal : C'è stato l'ennesimo suicidio di una studentessa. Motivo? Laurea pronta, festa organizzata ma in realtà non aveva t… - Giorgiolaporta : Altro che festa, guardate le immagini dell’inchiesta di #Fanpage sulle #PrimariePd in #Campania. Bel clima di festa… - RaiNews : Holi, festa dei colori e della libertà - video. E' una delle feste più amate, che celebra la primavera e la vita. S… - euroregionenews : Per iniziativa del MiC l’8 marzo ingresso gratuito alle donne nei luoghi della cultura statali. In Friuli Venezia G… - Havlsey94 : RT @VolpeReal: C'è stato l'ennesimo suicidio di una studentessa. Motivo? Laurea pronta, festa organizzata ma in realtà non aveva terminato… -