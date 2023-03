Festa della donna, una panchina rossa all’ospedale San Leonardo (Di martedì 7 marzo 2023) L’8 marzo, in occasione della Festa della donna, alle ore 10,30, nelle aiuole dell’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli), verrà installata una “panchina rossa”. All’iniziativa, curata dalla direzione di presidio con il supporto dalla struttura complessa dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia diretta dalla dottoressa Eutalia Esposito, parteciperanno le scuole, le istituzioni territoriali e religiose, le associazioni, le forze dell’ordine. “Il fenomeno della violenza contro le donne – rileva una nota della Asl Napoli 3 Sud – purtroppo non accenna a diminuire e i dati diffusi sono allarmanti. Di fronte a questa situazione anche le istituzioni sanitarie sono chiamate a fare la propria parte”. “Realizzare ... Leggi su ildenaro (Di martedì 7 marzo 2023) L’8 marzo, in occasione, alle ore 10,30, nelle aiuole dell’ospedale Sandi Castellammare di Stabia (Napoli), verrà installata una “”. All’iniziativa, curata dalla direzione di presidio con il supporto dalla struttura complessa dell’Unità operativa di ostetricia e ginecologia diretta dalla dottoressa Eutalia Esposito, parteciperanno le scuole, le istituzioni territoriali e religiose, le associazioni, le forze dell’ordine. “Il fenomenoviolenza contro le donne – rileva una notaAsl Napoli 3 Sud – purtroppo non accenna a diminuire e i dati diffusi sono allarmanti. Di fronte a questa situazione anche le istituzioni sanitarie sono chiamate a fare la propria parte”. “Realizzare ...

