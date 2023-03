Festa del papà 2023: le idee regalo da Cheerz (Di martedì 7 marzo 2023) Cheerz ci ha insegnato che il ricordo di un momento di gioia è da sempre il regalo più apprezzato, quello che scalda di più il cuore e fa sorridere. Le immagini dei nostri momenti più importanti e sinceri, le foto degli attimi in cui la felicità di una coppia ha potuto avere massima espressione. Cheerz è uno dei regali più emozionanti da poter donare per la Festa del papà : Stampa su tela: Per i papà che vogliono una foto da tenere con sé in camera o in ufficio. La stampa su tela è disponibile in forma quadrata e rettangolare in 5 diverse misure, da 20x20cm fino a 40x60cm. Da € 19,90 Stampa su tela vintage: Per i papà amanti delle decorazioni e del vintage, Cheerz propone una stampa su tela con un effetto vintage, con la possibilità di personalizzare ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 marzo 2023)ci ha insegnato che il ricordo di un momento di gioia è da sempre ilpiù apprezzato, quello che scalda di più il cuore e fa sorridere. Le immagini dei nostri momenti più importanti e sinceri, le foto degli attimi in cui la felicità di una coppia ha potuto avere massima espressione.è uno dei regali più emozionanti da poter donare per ladel: Stampa su tela: Per iche vogliono una foto da tenere con sé in camera o in ufficio. La stampa su tela è disponibile in forma quadrata e rettangolare in 5 diverse misure, da 20x20cm fino a 40x60cm. Da € 19,90 Stampa su tela vintage: Per iamanti delle decorazioni e del vintage,propone una stampa su tela con un effetto vintage, con la possibilità di personalizzare ...

