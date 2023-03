Felipe Anderson della Lazio ammette i suoi errori in campo: il suo pensiero ora è alla prossima partita della Conference League (Di martedì 7 marzo 2023) L’armata biancoceleste si è arresa al forte contingente olandese dell’AZ Alkmaar nella Conference League. Felipe Anderson, esterno della Lazio, non si è tirato indietro e ha ammesso di aver fallito numerose occasioni da gol, mandando in fumo le speranze di trionfo. “Abbiamo commesso tanti errori, ma non abbiamo mai smesso di lottare. Loro erano una buona squadra e nonostante il nostro approccio non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Bisogna essere più cattivi sotto porta, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Sono impegnato a migliorare le mie prestazioni, perché il gruppo merita di vincere e sono deluso di non averlo fatto anche stavolta. Ma andiamo avanti, c’è sempre la prossima volta”. Nonostante le dichiarazioni oneste e ... Leggi su justcalcio (Di martedì 7 marzo 2023) L’armata biancoceleste si è arresa al forte contingente olandese dell’AZ Alkmaar nella, esterno, non si è tirato indietro e ha ammesso di aver fallito numerose occasioni da gol, mandando in fumo le speranze di trionfo. “Abbiamo commesso tanti, ma non abbiamo mai smesso di lottare. Loro erano una buona squadra e nonostante il nostro approccio non siamo riusciti a portare a casa il risultato. Bisogna essere più cattivi sotto porta, dobbiamo lavorare su questo aspetto. Sono impegnato a migliorare le mie prestazioni, perché il gruppo merita di vincere e sono deluso di non averlo fatto anche stavolta. Ma andiamo avanti, c’è sempre lavolta”. Nonostante le dichiarazioni oneste e ...

