Fedez | torna sui social e spiega cosa è accaduto | “Abbiate cura della vostra salute mentale”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... direpuntoit : #Fedez torna sui social e racconta perché è stato male. - redazionerumors : Fedez ha rotto il silenzio che si celava intorno la sua assenza dai social delle ultime settimane e ha spiegato i m… - infoitsalute : Fedez torna sui social: 'Grazie a mia moglie che mi è stata vicino' - RadioSubasio : Fedez torna a parlare sui social e racconta cosa è successo: 'l'antidepressivo mi ha causato effetti collaterali...… - GinGin1901 : RT @chriwankenobi: A Sanremo felice e combina il macello, parte lo sh1t show, fa body shaming su Mario Giordano, balbetta e dichiara di vol… -

Leggi anche Come sta, il rappera parlare sui social: 'Sto attraversando un periodo particolare' Selvaggia Lucarelli si scaglia controe De Benedetti: 'Il rapper fa beneficenza all'...Il cantantedopo una lunga assenza social e rivela cosa gli è successo. Con ringraziamento finale alla moglie Chiara ...su Instagram e smentisce la crisi con Chiara Ferragni Dopo una breve apparizione per lanciare un attacco a Selvaggia Lucarelli, il rapper è finalmente ritornato sui social per informare i ...

Fedez torna sui social: 'Grazie a mia moglie che mi è stata a fianco' Agenzia ANSA

Dopo aver sospeso l’ultimo, ha accusato importanti spasmi muscolari alle gambe, sensazione di vertigini, nausea e perdita di peso, sono solo alcuni degli effetti collaterali che Fedez ha dovuto ...Il rapper 33enne ha spiegato di essere stato vittima dell’Effetto Rebound Ha sospeso un anti-depressivo senza scalarlo ed è crollato fisicamente Per questo è scomparso dalle scene per diversi giorni e ...