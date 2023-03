Fedez torna sui social e racconta i problemi neurologici da psicofarmaco

(Di martedì 7 marzo 2023)suiper smentire le fake news che negli ultimi giorni hanno tenuto banco sui. Parta della sua assenza alla conferenza stampa di LOL per l’avvio della terza stagione, parla delle voci di crisi che nel matrimonio con Chiara Ferragni e parla dell’assenza al processo di Corinaldo. A fare chiarezza ci pensachesuiperre tutto ciò che gli sta accadendo in questo momento particolarmente difficile in cui si trova a fare i conti con l’effetto rebound da psicofarmaci. Pone l’accento sull’importanza della salute mentale, lamenta una “tempesta di mer*a mediatica immeritata” sulla moglie, Chiara Ferragni, l’unica a sostenerlo in questo momento difficile, colei che ha tenuto insieme la famiglia quando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... trash_italiano : Fedez torna sui social e racconta cosa è successo [PT. 1] - direpuntoit : #Fedez torna sui social e racconta perché è stato male. - redazionerumors : Fedez ha rotto il silenzio che si celava intorno la sua assenza dai social delle ultime settimane e ha spiegato i m… - infoitsalute : Fedez torna sui social: 'Grazie a mia moglie che mi è stata vicino' - RadioSubasio : Fedez torna a parlare sui social e racconta cosa è successo: 'l'antidepressivo mi ha causato effetti collaterali...… -

Il cantantedopo una lunga assenza social e rivela cosa gli è successo. Con ringraziamento finale alla moglie Chiara ...su Instagram e smentisce la crisi con Chiara Ferragni Dopo una breve apparizione per lanciare un attacco a Selvaggia Lucarelli, il rapper è finalmente ritornato sui social per informare i ...... "Ho sospeso uno psicofarmaco e sono crollato" di Valentina Colosimo Chiara Ferragni e: e ora ... ecco il cast, da Federica Pellegrini a Joe Bastianich Victoria Cabelloin tv: in arrivo un ...

Fedez torna sui social: 'Grazie a mia moglie che mi è stata a fianco' Agenzia ANSA

Il rapper 33enne ha spiegato di essere stato vittima dell’Effetto Rebound Ha sospeso un anti-depressivo senza scalarlo ed è crollato fisicamente Per questo è scomparso dalle scene per diversi giorni e ...Fedez torna su Instagram e smentisce la crisi con Chiara Ferragni Dopo una breve apparizione per lanciare un attacco a Selvaggia Lucarelli, il rapper è finalmente ritornato sui social per informare i ...