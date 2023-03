Fedez racconta la sua battaglia per la salute mentale e difende il suo amore per Chiara Ferragni

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 marzo 2023) Il famoso rapper e cantautore italiano,, ha fatto un discorso molto personale sui suoi account Instagram e Twitter perre la sua esperienza riguardo alla suae alla diagnosi di un tumore al pancreas. Il cantante ha dito che l’evento è stato molto traumatico e solo ora si è reso conto di quanto non si sia preso cura della suadurante questo periodo, affidandosi solo a psicofarmaci.hato che ha cambiato diversi farmaci nel corso dei mesi, fino a quando non ha trovato uno che non era adatto a lui e che gli ha dato effetti collaterali molto forti. In particolare, ha sperimentato un effetto rebound che gli ha causato una serie di sintomi fisici sgradevoli e dolorosi, come ...