Fedez, periodo difficile: su Ig parla di psicofarmaci e salute mentale (Di martedì 7 marzo 2023) Fedez ha affrontato settimane molto difficili in cui è stato davvero male, su Instagram svela il motivo del suo malessere Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per Fedez,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 7 marzo 2023)ha affrontato settimane molto difficili in cui è stato davvero male, su Instagram svela il motivo del suo malessere Gli ultimi mesi non sono stati affatto semplici per,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Sara Fonte su BlogLive.it.

