Fedez | ecco cos’è l’effetto rebound degli psicofarmaci Come comportarsi di fronte all’insorgenza di importanti effetti indesiderati della terapia

(Di martedì 7 marzo 2023) “Da gennaio prendo un antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha datocollaterali dal punto di vista fisico molto forti fino a provocarmi tic nervosi alla bocca, non permettendomi di parlare in modo libero. Per queste ragioni ho sospeso il farmaco senza scalarlo. Mi ha causato una cosa che si chiama effetto”, ha raccontatoin una sua storia di Instagram. Quello di cui parla il noto artista viene definito anche “sindrome da sospensione del trattamento”, significa che, “a seconda delle molecole presenti nel farmaco utilizzato, si verifica nel 15-20% dei casi la comparsa di una serie di sintomi causati dalla sospensione brusca, repentinafarmacologica”, spiega il professor Claudio Mencacci, psichiatra, ...

Unicef: un miliardo di donne denutrite e anemiche - Focus:: "i miei due mesi terribili". - Previsioni 3B Meteo per l'8 marzo

Fedez rompe il silenzio social e spiega cosa gli è successo nelle ultime settimane. Il rapper ha messo a tacere anche le voci di crisi con la moglie.“Eccomi qua, dopo una lunga assenza. Un periodo in cui non mi avete visto propriamente in forma, eccomi qua a raccontare un po' quello che ...