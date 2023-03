Fedez, ecco cos’è l’Effetto Rebound degli psicofarmaci che lo ha colpito (Di martedì 7 marzo 2023) Fedez ha affermato di essere stata vittima dell’Effetto Rebound degli psicofarmaci dopo aver vissuto un momento molto complicato a livello psicologico. Il cantante ha vissuto un 2022 molto complesso a fronte di un tumore al colon che per fortuna oggi è stato superato, ma è proprio da quando è stato operato di tumore, che ha fatto ricorso ad antidepressivi. Ma cos’è l’Effetto Rebound? Di fatto questo fenomeno non si collega direttamente agli psicofarmaci, ma ai farmaci più in generale. Infatti questa situazione viene a scatenarsi con la ricomparsa della malattia in forma più aggressiva dello stato precedente dopo l’improvvisa interruzione di una terapia farmacologica. Per quanto riguarda il mondo degli ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 7 marzo 2023)ha affermato di essere stata vittima deldopo aver vissuto un momento molto complicato a livello psicologico. Il cantante ha vissuto un 2022 molto complesso a fronte di un tumore al colon che per fortuna oggi è stato superato, ma è proprio da quando è stato operato di tumore, che ha fatto ricorso ad antidepressivi. Ma? Di fatto questo fenomeno non si collega direttamente agli, ma ai farmaci più in generale. Infatti questa situazione viene a scatenarsi con la ricomparsa della malattia in forma più aggressiva dello stato precedente dopo l’improvvisa interruzione di una terapia farmacologica. Per quanto riguarda il mondo...

