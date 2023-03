Fedez e Chiara Ferragni si mostrano insieme su Instagram dopo un mese (Di martedì 7 marzo 2023) La coppia più celebre d'Italia, ovvero il cantante Fedez e l'influencer Chiara Ferragni, è tornata a farsi vedere insieme su Instagram dopo quasi un mese. Questa volta è stato il cantante a pubblicare... Leggi su feedpress.me (Di martedì 7 marzo 2023) La coppia più celebre d'Italia, ovvero il cantantee l'influencer, è tornata a farsi vederesuquasi un. Questa volta è stato il cantante a pubblicare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : 'Ho preso gli psicofarmaci sbagliati, Chiara mi è stata vicino', #Fedez rompe il silenzio e chiarisce le sue condiz… - mesorottaercazz : Esempio: Chiara e Fedez no? Chiara gira per le sfilate e Fedez canta no? Hanno entrambi impegni lavorativi non è c… - fanpage : Dopo tanti rumors, la foto che cancella la crisi tra Chiara Ferragni e #Fedez - _senzatesta : Solo una cosa ossessiona Fedez più di quanto sia ossessionato da se stesso. Parlo dei soldi. Sono una vera ossessio… - infoitsalute : Fedez e Chiara Ferragni di nuovo insieme: il selfie sui social (il giorno dopo lo sfogo) -

