Fedez e Chiara Ferragni, le foto che mettono fine alle voci di crisi: «Non trascurate le emozioni di chi avete accanto» (Di martedì 7 marzo 2023) Le tensioni a Sanremo poi un lungo silenzio social, interrotto solo da brevi messaggi per rassicurare i fan. Che non hanno però impedito alle voci di crisi tra Chiara Ferragni e Fedez di continuare a circolare, così è stato lo stesso rapper a mettere un punto alla vicenda con un lungo racconto nelle storie di Instagram dei suoi problemi di salute. Un farmaco sbagliato, poi la sua brusca interruzione per gli effetti collaterali e le conseguenze di questa scelta, hanno costretto Fedez a non mostrasi in pubblico e al riposo. Oltre alle storie però, i Ferragnez hanno poi condiviso ciascuno un post per scacciare qualsiasi speculazione sul loro matrimonio. «Quando vi succede qualcosa di fortemente traumatico nella vita, come una grave malattia o un grande ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023) Le tensioni a Sanremo poi un lungo silenzio social, interrotto solo da brevi messaggi per rassicurare i fan. Che non hanno però impeditoditradi continuare a circolare, così è stato lo stesso rapper a mettere un punto alla vicenda con un lungo racconto nelle storie di Instagram dei suoi problemi di salute. Un farmaco sbagliato, poi la sua brusca interruzione per gli effetti collaterali e le conseguenze di questa scelta, hanno costrettoa non mostrasi in pubblico e al riposo. Oltrestorie però, i Ferragnez hanno poi condiviso ciascuno un post per scacciare qualsiasi speculazione sul loro matrimonio. «Quando vi succede qualcosa di fortemente traumatico nella vita, come una grave malattia o un grande ...

