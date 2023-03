Fedez, dopo la verità i messaggi di sostegno della mamma e di Chiara Ferragni (Di martedì 7 marzo 2023) dopo settimane di silenzio, in cui i suoi follower e quelli di Chiara Ferragni li volevano in crisi e a un passo da divorzio, Fedez è tornato sui social per raccontare la verità. Nessuna crisi con la moglie, solo alcuni problemi di salute. dopo il tumore al pancreas, infatti, Fedez ha iniziato ad assumere psicofarmaci. È stato proprio un antidepressivo molto forte ad averlo destabilizzato. L’interruzione brusca del farmaco, dovuta a una serie di effetti collaterali, gli hanno provocato l effetto rebound: annebbiamento cognitivo, spasmi muscolari alle gambe, vertigini, nausea e perdita di peso sono state alcune delle conseguenze di tutto ciò. Nel suo racconto Fedez ha ringraziato la moglie: “L’unica persona che mi è stata accanto in questo periodo e mi ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023)settimane di silenzio, in cui i suoi follower e quelli dili volevano in crisi e a un passo da divorzio,è tornato sui social per raccontare la. Nessuna crisi con la moglie, solo alcuni problemi di salute.il tumore al pancreas, infatti,ha iniziato ad assumere psicofarmaci. È stato proprio un antidepressivo molto forte ad averlo destabilizzato. L’interruzione brusca del farmaco, dovuta a una serie di effetti collaterali, gli hanno provocato l effetto rebound: annebbiamento cognitivo, spasmi muscolari alle gambe, vertigini, nausea e perdita di peso sono state alcune delle conseguenze di tutto ciò. Nel suo raccontoha ringraziato la moglie: “L’unica persona che mi è stata accanto in questo periodo e mi ...

