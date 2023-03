Federico Nicotera ha scelto a Uomini e Donne | ecco chi e le reazioni

(Di martedì 7 marzo 2023) Dopo una lunghissima attesa che sembrava infinita,, il tronista che da settembre cercava la sua anima gemella aha compiuto la sua scelta. Il giovane ingegnere aeronautico era indeciso tra le due corteggiatrici Carola Carpanelli e Alice Barisciani, ma finalmente ha sciolto le riserve. La scelta diIl giornalista Lorenzo Pugnaloni ha annunciato nel suo profilo Instagram le anticipazioni dalla registrazione di, avvenuta oggi, 7 Marzo.haCarola Carpanelli. La ragazza ha ricambiato i suoi sentimenti e insieme hanno lasciato il dating show di Maria De Filippi. Articolo in aggiornamento

Ecco la scelta di federico Nicotera nella trasmissione Uomini e Donne di Maria De Filippi | Ecco le anticipazioni della registrazione ...