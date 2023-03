Federica Pellegrini e quell'aneddoto su Matteo Giunta: 'Ecco come nascondevamo la nostra storia' (Di martedì 7 marzo 2023) I novelli sposi sono pronti a vincere l'ennesima sfida. Forse non la più importante della loro leggendaria carriera ma di sicuro una delle più divertenti. Federica Pellegrini , la Divina del nuoto ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 7 marzo 2023) I novelli sposi sono pronti a vincere l'ennesima sfida. Forse non la più importante della loro leggendaria carriera ma di sicuro una delle più divertenti., la Divina del nuoto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Italia_Notizie : Matteo Giunta e Federica Pellegrini a Pechino Express: «Abbiamo capito che nei momenti più difficili ognuno di noi ha bisogno dell’altro» - Melinda00__ : RT @FeetCelebrityIT: La splendida Federica Pellegrini in nylon e stivali #feet #feetfethish #feetfinder #feetworshi?p #nylon #NYLONJAPAN #… - sportli26181512 : Pechino Express, si parte: in 'viaggio' con Federica Pellegrini e Totò Schillaci: In partenza la nuova edizione di… - infoitcultura : Pechino Express 2023, Federica Pellegrini e Totò Schillaci tra i partecipanti - horny_for_celeb : RT @FeetCelebrityIT: La splendida Federica Pellegrini in nylon e stivali #feet #feetfethish #feetfinder #feetworshi?p #nylon #NYLONJAPAN #… -