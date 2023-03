Federal Reserve, Powell avverte: possibile riaccelerare i rialzi dei tassi (Di martedì 7 marzo 2023) Il presidente della Federal Reserve, Jay Powell ha lanciato chiari segnali in senso restrittivo sulla politica monetaria Usa, spazzano via qualunque residua ipotesi su cambi di rotta. Ha anzi esplicitamente ventilato la possibilità di una riaccelerazione sui rialzi dei tassi di interesse. "Sebbene l`inflazione si sia moderata negli ultimi mesi, il processo per riportarla al 2% ha una lunga strada davanti ed è probabile che risulti accidentato. Gli ultimi dati economici si sono rivelati più solidi del previsto, il che suggerisce che probabilmente il livello finale dei tassi sarà più elevato di quanto precedentemente anticipato", ha detto alla prima delle due giornate della sua audizione semestrale al Congresso.Inoltre "se l'insieme dei dati indicherà che è necessario un inasprimento più ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 7 marzo 2023) Il presidente della, Jayha lanciato chiari segnali in senso restrittivo sulla politica monetaria Usa, spazzano via qualunque residua ipotesi su cambi di rotta. Ha anzi esplicitamente ventilato la possibilità di una riaccelerazione suideidi interesse. "Sebbene l`inflazione si sia moderata negli ultimi mesi, il processo per riportarla al 2% ha una lunga strada davanti ed è probabile che risulti accidentato. Gli ultimi dati economici si sono rivelati più solidi del previsto, il che suggerisce che probabilmente il livello finale deisarà più elevato di quanto precedentemente anticipato", ha detto alla prima delle due giornate della sua audizione semestrale al Congresso.Inoltre "se l'insieme dei dati indicherà che è necessario un inasprimento più ...

