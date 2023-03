Fed | Powell atteso al Senato | si attende dato su inflazione di febbraio

(Di martedì 7 marzo 2023) Borse europee e asiatiche in attesa delle parole di Jerome, il Ceo della Federal Reserve (Fed), ovvero il corrispettivo americano dalla Banca Centrale Europea (Bce). Il leader dell’ente a stelle strisce si appresta a commentare i dati macroeconomici più recenti in una conferenza stampa davanti alla Commissione Bancaria delnelle prossime ore, ma ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... classcnbc : +++#Powell (#Fed) • Tasso terminale sarà più alto del previsto • Ultimi dati economici forti • Pronti ad aumentare… - IzzoEdo : RT @LaStampa: Powell torna falco: la Fed pronta a stringere sui tassi spaventa le Borse - giovanni_farese : RT @classcnbc: Powell, #Fed: Il picco dei tassi potrebbe essere più alto del previsto Il percorso per far rientrare i rincari sarà acciden… - IGItalia : Al Congresso degli #StatiUniti ????, il Governatore della #FederalReserve #JeromePowell ha ribadito la volontà di aum… - francelenzi : Warren :quante volte nel dopoguerra è successo che la disoccupazione crescesse di un punto (come nelle intenzioni d… -

Lo ha detto il presidente dellaJeromedavanti al Senato americano, spiegando che laè pronta ad accelerare velocità rialzi se serve perchè la strada per far calare l'inflazione è ...Wall Street apre debole in attesa del presidente dellaJerome. Il Dow Jones perde lo 0,05% a 33.413,67 punti, il Nasdaq cede lo 0,07% a 11.668,16 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,02% a 4.051,75 punti. .Jeromeriveste i panni da falco. La Federal Reserve dovrà probabilmente alzare il costo del denaro a ... Laha avviato un anno fa una vigorosa e rapida stretta monetaria, portando i tassi ...

Il «falco» Powell frena le Borse, Fed pronta a mosse più aggressive Il Sole 24 ORE

Chiusura negativa per le borse europee, frenate da Wall Street dopo i toni restrittivi di Jerome Powell nella sua audizione in Senato. A Piazza Affari il F ...Apertura fiacca per Wall Street in scia alla chiusura della vigilia. Dopo i primi scambi il Dow Jones segna -0,04%, mentre l’S&P e il Nasdaq scivolano dello 0,06% e dello 0,05%… Leggi ...