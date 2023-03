“Favole di Gusto” a Gaeta | il programma completo del weekend dell’11 e 12 marzo

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 7 marzo 2023)- Dopo il successo dello scorsotorna il nuovo festival “di”, nato per volontà del sindaco Cristian Leccese, che ha animato, anima e animerà ogni fine settimana del mese con eventi e spettacoli, dai temi sempre nuovi, per adulti e bambini. Sabato 11, chi parteciperà potrà scegliere se tuffarsi nella storia, con eventi quali “I cavalieri del ducato di”, a cura dell’Associazione “La Triade”, la rievocazione storica “Caieta nell’età romana”, “Tra le religioni del Mediterraneo” di Cosmo di Russo, “Terza domenica di Quaresima” e “Aranira, folk&trad: i sapori dell’arte in La via delle tarantelle”; lasciarsi intrattenere dallo “Spettacolo di Clown e canovacci della commedia dell’arte” e “Enobike”, performance dell’attore Enzo Scipione; o ricevere ...