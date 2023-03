Fattura elettronica o corrispettivi telematici in ritardo? Sanzioni ridotte entro il 31 marzo 2023: la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (Di martedì 7 marzo 2023) Fattura elettronica corrispettivi telematici: con la pubblicazione del provvedimento n. 61196 del 6 marzo 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito ai contribuenti un’apposita “comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissione delle fatture elettroniche e dei corrispettivi giornalieri telematici“. Il suddetto provvedimento dell’AdE, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023): con la pubblicazione del provvedimento n. 61196 del 6l’Agenziaha fornito ai contribuenti un’apposita “per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA per i quali emergono tardività nella trasmissionefatture elettroniche e deigiornalieri“. Il suddetto provvedimento dell’AdE, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... utini19 : Gli autonomi, categorie tanto care a questo governo, continuano ad evadere a piene mani non ostante alcuni strument… - InfoFiscale : Fattura elettronica e corrispettivi telematici in ritardo fanno scattare la comunicazione da parte dell'Agenzia del… - spank75 : @frankponch72 @SicilianoSum @LVDA_Acid @stilgar_it Ma non c'è la fattura elettronica in Russia? - matteo_dott : -