Farà un' altra marcia pro-migranti? Il buonismo di Sala a scapito della sicurezza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Bissolati4 : adesso il magistrato la farà uscire e poveraccio chi se la troverà difronte con un altra auto - Clara62820 : RT @Alessan91887598: @Sckstella29 Inizia il circo di un anno fa io sono sempre più convinta che il video prosegue e lei conferma la sola a… - stummo2 : @MilanNewsit Ora quando il Milan farà filotto di vittorie tutti un'altra volta a succhiare il cazzo - Achodemais : Ha detto che se per caso viene al mondo un'altra volta, non farà il biologo! - Alessan91887598 : @Sckstella29 Inizia il circo di un anno fa io sono sempre più convinta che il video prosegue e lei conferma la sol… -

Loa , nel salotto buono di . L'occasione è la presentazione de la nuova edizione dell'Isola ... L'amicizia con la Toffanin Ancora Verissimo perché Silvia Toffanin non è solo un'ex letterina ...Non riescono, insomma, a fare a meno una dell'. Ma tra le due e Kitty , la loro sorella ... Ma cosaAmelia Iscriviti alla Newsletter Resta aggiornato con AMICA sulle ultime news di moda, ...Un paragone che calza a pennello per un Bama Altopascio che ha portato a termine un'impresa incredibile, chedire, tra qualche anno, a chi era in campo ed in tribuna il classico "io c'ero quel ...