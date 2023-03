“Far morire i migranti è precisa scelta politica”. Il delirio del Domani su Meloni (Di martedì 7 marzo 2023) 00:00 Il ringraziamento ai commensali per le donazioni. 02:15 Sempre favolosi Repubblica e Domani. La prima trasforma il monito di Mattarella nel diritto di migrare. E Stefano Feltri ci spiega che far a morire i migranti è una precisa scelta politica del governo Meloni. Giuro: scrive questo. 06:40 Aggressione stazione Milano, l’eroe di 68 anni e lo straniero con cinque rapine. 07:45 Inchiesta Covid, imbarazzante Galli. 08:30 Cambia il reddito di cittadinanza: Travaglio si scaglia contro. 11:00 Per Il Foglio, la Meloni che si fa aiutare da Colao. Bah… 11:47 Per Rainws Stalin figura “controversa”… Intanto Meloni incontra Fuortes. 12:40 Effetto Schlein per Rep #rassegnastampa7marzo L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di martedì 7 marzo 2023) 00:00 Il ringraziamento ai commensali per le donazioni. 02:15 Sempre favolosi Repubblica e. La prima trasforma il monito di Mattarella nel diritto di migrare. E Stefano Feltri ci spiega che far aè unadel governo. Giuro: scrive questo. 06:40 Aggressione stazione Milano, l’eroe di 68 anni e lo straniero con cinque rapine. 07:45 Inchiesta Covid, imbarazzante Galli. 08:30 Cambia il reddito di cittadinanza: Travaglio si scaglia contro. 11:00 Per Il Foglio, lache si fa aiutare da Colao. Bah… 11:47 Per Rainws Stalin figura “controversa”… Intantoincontra Fuortes. 12:40 Effetto Schlein per Rep #rassegnastampa7marzo L'articolo proviene da Nicola Porro.

