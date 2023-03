“Fantastica visione” Susanna Giovanardi | il davanzale esplode nella FOTO | in costume è inebriante

Leggi su sportnews.eu

(Di martedì 7 marzo 2023)ha lasciato senza fiato ogni suo ammiratore pubblicando uno scatto in: ilè una giovane tennista che culla grandi sogni: come si legge sul suo profilo di Instagram, la romana è una grande sognatrice. In questi anni ha raggiunto la popolarità prendendo parte al concorso di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.