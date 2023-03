Facebook sta finendo? Zuckerberg licenzierà (ancora) migliaia dipendenti, ecco la situazione (Di martedì 7 marzo 2023) Meta Platforms Inc., proprietaria di Facebook e Instagram, sta pianificando un nuovo giro di licenziamenti e taglierà migliaia di dipendenti già questa settimana, secondo persone che hanno familiarità ... Leggi su globalist (Di martedì 7 marzo 2023) Meta Platforms Inc., proprietaria die Instagram, sta pianificando un nuovo giro di licenziamenti e taglieràdigià questa settimana, secondo persone che hanno familiarità ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : #Salvini finge di indignarsi per le accuse alla guardia costiera, ma da codardo politico sta solo allontando da sé… - alessan05008943 : RT @teamsoleilsorge: Per cortesia i consensi che sta acquistando la fata qui su tw da alcuni user che la odiavano, ma anche su facebook e s… - globalistIT : - Miti_Vigliero : Zuckerberg verso il taglio di altre migliaia di posti a Meta Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, sta pianif… - valterpiccolo7 : RT @teamsoleilsorge: Per cortesia i consensi che sta acquistando la fata qui su tw da alcuni user che la odiavano, ma anche su facebook e s… -