Facebook annuncia altre migliaia di esuberi “per raggiungere i target finanziari” Ex di Twitter infuriati per le mini liquidazioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 7 marzo 2023) Il gruppo Meta (, Instagram e Whatsapp) si appresta a tagliaredi posti di lavoro”. Lo comunica l’agenzia Bloomberg che aggiunge come la decisione sia stata prese per il raggiungimento di. I licenziamenti dovrebbero iniziare già questa settimana. Già lo scorso autunno la società di Mark Zuckerberg aveva varato un maxi piano di tagli riducendo l’organico di 11mila unità, il 13% del totale. Meta registra un rallentamento delle entrate pubblicitarie e il suo progetto Metaverso su cui ha investito molto fatica a dare risultati tangibili. Zuckerberg ha soprannominato il 2023 “l’anno dell’efficienza”. Lo scorso 1 febbraio il gruppo ha peròto un maxi piano da 40 miliardi di dollari per il riacquisto di azioni proprie, un modo per distribuire ...