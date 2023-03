Fabrizio Pregliasco si sposa con Carolina Pellegrini. Lei: “Ma non fare più il birichino” (Di martedì 7 marzo 2023) Il virologo Pregliasco si sposerà entro l’anno con la sua storica compagna. I due stanno insieme da oltre 20 anni. Lei è un volto noto del centrodestra milanese, è stata assessore regionale alla Famiglia con la giunta Formigoni. La proposta era arrivata proprio durante la trasmissione di Rai Radio 1. “È ora di sposarci, sei una donna straordinaria e siamo insieme da vent’anni. Vivere insieme a te è un grande regalo. Carolina, mi vuoi sposare?”, chiese Pregliasco. La donna intervenne in diretta mentre e accettò: “Non me lo aspettavo, io però dico di sì, lo sposo. Ma non deve fare più il birichino, deve dormire di più, mangiare meglio, non è più un ragazzino”. Quindi la conferma: “Entro l’anno io e Carolina ci sposeremo. Diciamo che potremmo farlo in ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) Il virologosi sposerà entro l’anno con la sua storica compagna. I due stanno insieme da oltre 20 anni. Lei è un volto noto del centrodestra milanese, è stata assessore regionale alla Famiglia con la giunta Formigoni. La proposta era arrivata proprio durante la trasmissione di Rai Radio 1. “È ora dirci, sei una donna straordinaria e siamo insieme da vent’anni. Vivere insieme a te è un grande regalo., mi vuoire?”, chiese. La donna intervenne in diretta mentre e accettò: “Non me lo aspettavo, io però dico di sì, lo sposo. Ma non devepiù il, deve dormire di più, mangiare meglio, non è più un ragazzino”. Quindi la conferma: “Entro l’anno io eci sposeremo. Diciamo che potremmo farlo in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mcrisparlato : Prefiasco non fare più il birichino. - sergio719274521 : Fabrizio Pregliasco e Carolina Pellegrini, il virologo: «La sposo entro l'anno». Lei: «Ma non deve più fare il biri… - Divino_2 : RT @Gazzettino: Fabrizio Pregliasco e Carolina Pellegrini, il virologo: «La sposo entro l'anno». Lei: «Ma non deve più fare il birichino» h… - Gazzettino : Fabrizio Pregliasco e Carolina Pellegrini, il virologo: «La sposo entro l'anno». Lei: «Ma non deve più fare il biri… - leggoit : Fabrizio Pregliasco e Carolina Pellegrini, il virologo: «La sposo entro l'anno». Lei: «Ma non deve più fare il biri… -