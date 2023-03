“Fa il gioco sporco”. GF Vip 7, l’allarme su Tavassi dall’ex vippona: “Attenti a queste cose” (Di martedì 7 marzo 2023) Si mette male per Edoardo Tavassi al GF Vip 7, infatti a poche settimane dalla fine del reality show e dalla proclamazione del vincitore, c’è una persona che ha deciso di smascherarlo in maniera definitiva. Attraverso un filmato postato in rete, un’ex volto del reality show lo ha attaccato frontalmente e lui ovviamente non sa ancora nulla. Difficile capire se la produzione lo informerà, anche se appare molto complicato. Sta di fatto che questo potrebbe incidere eventualmente anche sul suo percorso nella casa. Intanto, prima di raccontarvi tutto su Edoardo Tavassi e ciò che è stato detto fuori dal GF Vip 7, è avvenuto un momento choc tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Parole che sono destinate a far scoppiare le polemiche: “Amore dai, ormai hai la credibilità di un puff. Zero, l’hai detto te che senti le voci e vedi cose. Lo hai ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 7 marzo 2023) Si mette male per Edoardoal GF Vip 7, infatti a poche settimane dalla fine del reality show e dalla proclamazione del vincitore, c’è una persona che ha deciso di smascherarlo in maniera definitiva. Attraverso un filmato postato in rete, un’ex volto del reality show lo ha attaccato frontalmente e lui ovviamente non sa ancora nulla. Difficile capire se la produzione lo informerà, anche se appare molto complicato. Sta di fatto che questo potrebbe incidere eventualmente anche sul suo percorso nella casa. Intanto, prima di raccontarvi tutto su Edoardoe ciò che è stato detto fuori dal GF Vip 7, è avvenuto un momento choc tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. Parole che sono destinate a far scoppiare le polemiche: “Amore dai, ormai hai la credibilità di un puff. Zero, l’hai detto te che senti le voci e vedi. Lo hai ...

