F1, Stefano Domenicali: “Ferrari, testa bassa e lavorare. Leclerc deve essere il trascinatore” (Di martedì 7 marzo 2023) L’inizio del Mondiale di Formula 1 2023 non è stato particolarmente brillante per la Ferrari: un quarto posto nel GP di Bahrain di Carlos Sainz e un ritiro di Charles Leclerc a causa di un problema tecnico dopo 40 giri. A dominare invece è stata la Red Bull, con un trionfo di Max Verstappen davanti a Sergio Perez. Ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato il presidente e CEO della Formula 1, Stefano Domenicali: “La Ferrari è sempre stata un punto di riferimento in Italia e ci mancherebbe altro ma la dimensione del mondo della Formula 1 è cambiata: sono cresciute altre squadre e altri piloti. Dire ‘siamo là’ non basta più. Bisogna lavorare sui punti deboli per crescere senza entrare nella dimensione tipicamente italiana dell’emotività. Perché solo con la determinazione si esce da ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) L’inizio del Mondiale di Formula 1 2023 non è stato particolarmente brillante per la: un quarto posto nel GP di Bahrain di Carlos Sainz e un ritiro di Charlesa causa di un problema tecnico dopo 40 giri. A dominare invece è stata la Red Bull, con un trionfo di Max Verstappen davanti a Sergio Perez. Ai microfoni di Sportmediaset, ha parlato il presidente e CEO della Formula 1,: “Laè sempre stata un punto di riferimento in Italia e ci mancherebbe altro ma la dimensione del mondo della Formula 1 è cambiata: sono cresciute altre squadre e altri piloti. Dire ‘siamo là’ non basta più. Bisognasui punti deboli per crescere senza entrare nella dimensione tipicamente italiana dell’emotività. Perché solo con la determinazione si esce da ...

