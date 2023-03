F1 | Helmut Marko | “La Ferrari? Ha un motore potente | ma a cosa serve se non è affidabile…”

(Di martedì 7 marzo 2023)non le manda a dire sui rivali. Il superconsulente della Red Bull, che in Bahrein, nella prima gara della stagione, ha dominato, mettendo Verstappen e Perez in prima e seconda posizione, commenta ciò che è stato delle altre scuderie, in particolare della. Intervistato da Motorsport.com, il manager ha detto: “Sorpreso dal gap che Verstappen e Perez hanno inflitto agli altri team? Sinceramente no. Già dai test era ovvio che i nostri longrun erano molto buoni. Se Leclerc fosse rimasto in gara penso che il gap rispetto agli altri sarebbe stato un po’ diverso”. Poi ha aggiunto: “In Bahrain ha fatto la differenza la gestione delle gomme principalmente, un ruolo importante lo ha avuto il nostro telaio. Ma in Bahrain c’è un asfalto molto particolare, è una gara a se e non sappiamo se riusciremo ad avere un gap così alto ...

Ecco,fa per fortuna eccezione e ammette che, a lui, una stagione 2023 con la Red Bull a correre altri 22 week end di gara sul tenore di quello d'esordio in Bahrain , non dispiacerebbe ...Aston Martin, la spesa in Red Bull dietro alla crescitaha dichiarato che il nuovo direttore tecnico della Aston Martin Dan Fallows - ex allievo di Adrian Newey in Red Bull - deve aver ...... 'È vero che ciò che Fallows aveva in testa non poteva essere cancellato - ha dichiarato a Servus TV il Consulente della Red Bull,- copiare il concetto aerodinamico non è vietato, ma si ...

