Ex Ilva, i Genitori di Taranto contro il governo: 'Lo scudo penale viola la direttiva Ue'

La rabbia dei cittadini di Taranto, che da anni ormai vedono la loro vita influenzata dalla presenza dell'Ex Ilva e dall'inquinamento che ha prodotto morti e malattie, si è riversata sul governo

