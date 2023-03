Ex concorrenti del GF Vip “cacciati” dallo studio? Tempesta dietro le quinte di Mediaset

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : Una sola Camera da 600 membri; elezione diretta del premier; abolizione delle materie concorrenti e ridefinizione d… - CiuffiniLucia : RT @Sandy___8: Inutile dare la colpa ai concorrenti quando i toni e il linguaggio la scorsa puntata sono stati decisamente più forti da par… - lauraRo26721834 : @gicarestik2 A parte l'odio ingiustificato (perché di questo si tratta) degli altri concorrenti, più di tutto mi di… - pollettilove : @GodSaveTheTwee1 certo, e intanto con Antonella regge gli share del gf, con annessi concorrenti che dicono che la c… - WivaOnestini : RT @Eleonor19629519: Il problema nn sono le parolacce dei concorrenti, il problema siete voi che da fuori lanciate giudizi che vanno al di… -

Dana Saber è stata una dellepiù discusse e chiacchierate della settima edizioneGrande Fratello Vip . A distanza di alcuni mesi dalla sua eliminazione dal gioco, la modella è tornata a parlare della sua breve ...Subito dopo la diretta su Canale 5, iGF Vip si sono messi a cucinare per cenare insieme. Ancora una volta Nikita Pelizon e Luca Onestini sono arrivati ai ferri corti. Luca non ha perso occasione per provocare Nikita, ...Ieri sera nella nuova puntatareality show, ihanno avuto modo di apprendere cosa ha detto Nikita Pelizon sul recente clima di pace nella casa di Cinecittà . In particolare la modella ha dubitato dell'avvicinamento ...

Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini rimprovera i concorrenti: “Il limite è superato” Il Fatto Quotidiano

Nelle prime ore della mattinata del 7 marzo i carabinieri del reparto operativo del comando provinciale di Pistoia, coadiuvati nella fase attuativa da rinforzi delle compagnie di Pistoia, Montecatini ...Davide raduna i concorrenti in Salone, come ogni martedì è il momento del comunicato della spesa. Una lieta notizia per i VIP che dopo due settimane di penitenza e di budget dimezzato, ritornano ad av ...