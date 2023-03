Evasione dai domiciliari | era sulla scena di una lite

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 7 marzo 2023)dai, i poliziotti lo trovanodi unapresso una società di autonoleggiodai. Ieri sera gli agenti del Commissariato Poggioreale, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via del Riposo per una segnalazione di unapresso una società di autonoleggio. I poliziotti, giunti sul posto, hanno identificato il richiedente dell’intervento accertando che lo stesso era in compagnia di una persona risultata essere sottoposta agli arrestiper reati in materia di stupefacenti. Hanno cosi arrestato G.D.S., un 32enne napoletano. L’uomo risponderà per. L’altra persona che aveva chiesto l’intervento della Polizia, un 46enne ...