Età pensionabile dei magistrati, l'Anm critica l'innalzamento a 72 anni proposto da Nordio. Ma nel 2014 non voleva l'abbassamento a 70 (Di martedì 7 marzo 2023) Nel 2014 tuonava contro l'abbassamento dell'età pensionabile. Oggi esprime "perplessità" sull'ipotesi di alzarla. Il soggetto è sempre lo stesso: l'Associazione nazionale magistrati, il sindacato unitario che rappresenta quasi tutti i giudici e i pm italiani. Nella riunione di sabato scorso, il Comitato direttivo centrale – il parlamentino dell'Anm – ha approvato un documento critico sulla proposta arrivata da Alberto Rizzo, capo di gabinetto del ministro della Giustizia Carlo Nordio: portare da 70 a 72 anni l'età del collocamento obbligatorio a riposo delle toghe, allo scopo di far fronte alla carenza di personale. Secondo l'associazione, la proposta "non è concretamente utile per raggiungere lo scopo di colmare i rilevanti vuoti di organico della magistratura", ...

