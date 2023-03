Esplode palazzo in Bangladesh, almeno 17 morti e 100 feriti (Di martedì 7 marzo 2023) almeno 17 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite a causa di un'esplosione che ha colpito un edificio nel distretto commerciale di Dacca, la capitale del Bangladesh. Lo hanno reso noto ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023)17 persone sono morte e più di 100 sono rimaste ferite a causa di un'esplosione che ha colpito un edificio nel distretto commerciale di Dacca, la capitale del. Lo hanno reso noto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Esplode palazzo in Bangladesh, almeno 17 morti e 100 feriti - iconanews : Esplode palazzo in Bangladesh, almeno 17 morti e 100 feriti - tristitropici1 : @guido_vaciago @capuanogio Questo amore è un camera a gas È un palazzo che brucia in città Questo amore è una lama… - PressReview99 : Morto nel suo ufficio a Palazzo Cenci il senatore Pd Bruno Astorre: si indaga per 'istigazione al suicidio'… - RiRi02335129 : @GiorgiaMeloni @Palazzo_Chigi Miglior attrice protagonista. Anni di gavetta con particine: da 'la schiava Isaura',… -