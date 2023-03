ESCLUSIVA IN ? Repice: «Il tecnico conta il 10%! Inter altalenante? Come tutte. Col Porto 50 e 50. Vi racconto a Kiev» (Di martedì 7 marzo 2023) Francesco Repice, noto giornalista e apprezzatissimo radiocronista di Radio Rai, ha parlato in ESCLUSIVA a Inter-News.it dell’Inter e dei suoi risultati altalenanti. Tra i temi toccati: Lautaro Martinez, il ritorno in Champions League col Porto nonché un curioso ricordo di Kiev nel 2010. Repice, l’Inter ha ritrovato la vittoria contro il Lecce dopo il KO di Bologna. Come si spiega questo rendimento altalenante della squadra di Simone Inzaghi? Non è solo l’Inter altalenante, tutte le squadre dietro al Napoli sono altalenanti. Non è un fatto che riguarda solo l’Inter, ma tutte le squadre che stanno correndo per un posto in Champions ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023) Francesco, noto giornalista e apprezzatissimo radiocronista di Radio Rai, ha parlato in-News.it dell’e dei suoi risultati altalenanti. Tra i temi toccati: Lautaro Martinez, il ritorno in Champions League colnonché un curioso ricordo dinel 2010., l’ha ritrovato la vittoria contro il Lecce dopo il KO di Bologna.si spiega questo rendimentodella squadra di Simone Inzaghi? Non è solo l’le squadre dietro al Napoli sono altalenanti. Non è un fatto che riguarda solo l’, male squadre che stanno correndo per un posto in Champions ...

