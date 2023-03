Esami di Stato 2023, docente fuori sede può scegliere la provincia in cui presentare la domanda come commissario esterno? (Di martedì 7 marzo 2023) Esami di Stato scuola secondaria secondo grado anno scolastico 2022/23: siamo in attesa del decreto con il quale gli insegnanti non nominati come commissari interni dovranno presentare domanda per partecipare, volenti o nolenti, come commissari esterni alla procedura. Non sappiamo ancora se ci saranno novità, al momento è possibile rispondere in base a quanto avvenuto negli anni precedenti alla pandemia da Sars Cov - 2, dato che negli ultimi anni la commissione è stata composta solo da docenti interni alla scuola e che adesso invece si ritorna alla commissione mista come da Decreto L.vo 62/2017. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 marzo 2023)discuola secondaria secondo grado anno scolastico 2022/23: siamo in attesa del decreto con il quale gli insegnanti non nominaticommissari interni dovrannoper partecipare, volenti o nolenti,commissari esterni alla procedura. Non sappiamo ancora se ci saranno novità, al momento è possibile rispondere in base a quanto avvenuto negli anni precedenti alla pandemia da Sars Cov - 2, dato che negli ultimi anni la commissione è stata composta solo da docenti interni alla scuola e che adesso invece si ritorna alla commissione mistada Decreto L.vo 62/2017. L'articolo .

