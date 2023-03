Eros Ramazzotti e la nuova fidanzata (presunta): “Auguri amore mio” (FOTO) (Di martedì 7 marzo 2023) Si è parlato molto del possibile ritorno di fiamma tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, soprattutto in questo periodo dove entrambi sono single. I fan della coppia però presto potrebbero essere costretti a perdere ogni speranza in questo senso, visto che si parla per il cantante di una nuova fidanzata, la ragazza che vedete nella FOTO qui sotto. Eros ha postato una FOTO su Instagram dove ha scritto uno schietto “Auguri amore mio” con tanto di cuoricino e torta di compleanno. Nell’immagine il cantante bacia una ragazza che si presume essere la sua nuova fidanzata. In molti hanno subito pensato si tratti della modella curvy Giulia Accardi con la quale Ramazzotti era stato sorpreso, ... Leggi su cinemaserietv (Di martedì 7 marzo 2023) Si è parlato molto del possibile ritorno di fiamma trae Michelle Hunziker, soprattutto in questo periodo dove entrambi sono single. I fan della coppia però presto potrebbero essere costretti a perdere ogni speranza in questo senso, visto che si parla per il cantante di una, la ragazza che vedete nellaqui sotto.ha postato unasu Instagram dove ha scritto uno schietto “mio” con tanto di cuoricino e torta di compleanno. Nell’immagine il cantante bacia una ragazza che si presume essere la sua. In molti hanno subito pensato si tratti della modella curvy Giulia Accardi con la qualeera stato sorpreso, ...

