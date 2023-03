Eros Ramazzotti è di nuovo innamorato | la foto su Instagram con la nuova fidanzata

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Truciolo_Roll : Volevo fare una critica musicale costruttiva, Eros Ramazzotti ha sempre delle belle fighe - topo1966 : RT @SanremoRai: “E ci sei adesso tu” L’esibizione integrale è su RaiPlay ?? - Methamorphose30 : RT @fanpage: Eros Ramazzotti ha una nuova fidanzata. A renderlo pubblico è stato lo stesso cantante, che sul suo profilo Instagram ha pubbl… - Italia_Notizie : Eros Ramazzotti innamorato: la foto social con la nuova (misteriosa) fidanzata - direpuntoit : #ErosRamazzotti non si nasconde più e pubblica su Instagram una foto con la nuova compagna. -

Un nuovo amore per. L'annuncio con una foto su Instagram mentre bacia una donna ancora senza nome. "Auguri amore mio", ha scritto nel post. A 59 anni, sposato due volte prima con Michelle Hunziker e poi ...Il cantante fa una dedica social pubblicando lo scatto di un bacioè innamorato ed esce allo scoperto pubblicando la foto di un bacio con la donna che gli ha stregato il cuore. "Auguri amore mio" scrive riferendosi alla mora misteriosa. E' la prima ...Il cantautore si lascia andare a una dichiarazione d amore sui social con tanto di foto. Ancora top secret l identit della nuova fiamma.parla d amore, e lo fa con un post sui social corredato di foto mentre bacia la nuova fiamma alla quale rivolge la dedica: Auguri amore ...

Eros Ramazzotti ha una nuova fiamma. Il cantante, che sta per essere reso nonno dalla figlia Aurora, è stato sposato con Marica Pellegrinelli e con Michelle Hunziker. “Auguri amore mio” avrebbe scritt ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...