Eni, Enel, Leonardo e gli altri: il "grande gioco" delle nomine (Di martedì 7 marzo 2023) Tra Meloni e Giorgetti, tra Palazzo Chigi e il Mef, viaggia il filo diretto delle nomine. Ecco le società in ballo. Leggi su ilgiornale (Di martedì 7 marzo 2023) Tra Meloni e Giorgetti, tra Palazzo Chigi e il Mef, viaggia il filo diretto. Ecco le società in ballo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CCFCattaneo : @Alb_Franc_Weiss Ma è ovvio: mostra che ENI ed ENEL sono state privatizzate nella sostanza, non solo nella forma (s… - InvestingItalia : Vola TIM! Può salire ancora? Enel o Eni? Il verdetto del grafico - - SardegnaToday : Caro bollette: Ecco cosa si deve fare nell’immediato, visto che le istituzioni non intervengono, essendo parte in c… - arch3tipo : @serebellardinel Quanto detto è dimostrato dal fatto che questo governo ha protetto ENI Enel non chiedendo 1 euro d… - BuIISitting : RT @MrTrix007: @istbrunoleoni ..e se invece di 90 miliardi di aiuti, lo Stato avesse speso meno soldi nazionalizzando l'ENI ed l'Enel ( com… -