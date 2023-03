Emanuela Orlandi, il fratello Pietro: ‘Accordo Vaticano-Procura per restituire il corpo’ (Di martedì 7 marzo 2023) Indagini senza fine sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, 40 anni, fa, il 22 giugno del 1983. La vicenda relativa alla 15enne sembra essere un giallo senza fine, in merito al quale il fratello Pietro porta avanti una battaglia da anni alla ricerca della verità. La Santa Sede ha riaperto le indagini, ma sono emersi alcuni elementi inquietanti riportati proprio dal fratello di Emanuela, circa una trattativa tra Vaticano e Procura di Roma. Il fratello di Emanuela racconta di un accordo tra Vaticano e Procura Una vicenda intricatissima che ha avuto come protagonista un giovanissima e in merito alla quale, ogni tanto escono elementi di novità che non fanno altro che creare altro turbamento ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 7 marzo 2023) Indagini senza fine sulla scomparsa di, 40 anni, fa, il 22 giugno del 1983. La vicenda relativa alla 15enne sembra essere un giallo senza fine, in merito al quale ilporta avanti una battaglia da anni alla ricerca della verità. La Santa Sede ha riaperto le indagini, ma sono emersi alcuni elementi inquietanti riportati proprio daldi, circa una trattativa tradi Roma. Ildiracconta di un accordo traUna vicenda intricatissima che ha avuto come protagonista un giovanissima e in merito alla quale, ogni tanto escono elementi di novità che non fanno altro che creare altro turbamento ...

