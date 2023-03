Emanuela Orlandi | Commissione inchiesta si occuperà anche del caso Gregori

Leggi su italiasera

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Proposta di legge per l’istituzione di unaparlamentare disulla scomparsa die di Mirella, trovato l’accordo inAffari costituzionali alla Camera, presieduta dal deputato Nazario Pagano. A quanto si apprende, è stato approvato all’unanimità un emendamento che allarga l’aldella studentessa scomparsa una quarantina di giorni prima di. Il voto sul testo e il mandato al relatore a riferire in Aula dovrebbero arrivare domani. Secondo il calendario dei lavori, l’inizio della discussione sulladiin Aula è fissato per il 20 marzo. “La conferma dell’allargamento ...