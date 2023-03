Elly attenta alla sindrome giapponese Il consiglio di Pennisi

Leggi su formiche

(Di martedì 7 marzo 2023) Il renziano Jobs Act è la bestia nera del nuovo segretario del Partito democratico,Schlein, o almeno viene presentato come tale: il miraggio sarebbe il ritorno all’art.18 dello Statuto dei Lavoratori, la legge 300 del 1970 che richiedeva la giusta causa, dimostrata in tribunale, per poter licenziare un dipendente. In tal modo, di tornerebbe a impieghi di qualità, si eliminerebbe il lavoro al nero, si prospetterebbe un futuro e tante altre belle cose ai giovani. Si darebbe spazio ai giovani ambiziosi coniugando,John Rawls, “merito” con “bisogno”. Ma le cose stanno proprio così? La mia memoria torna agli anni Settanta, quando lavoravo in Banca mondiale sull’Estremo Oriente. Allora la grande sorpresa era la rapida crescita della produzione e della produttività del Giappone. Si supponeva che dipendesse dall’elevato livello di istruzione, ma non ...