Elite Round Europei Under 17 2023 | risultati | classifiche e gironi

Italfutsal, passerella in Svezia: la qualificazione all'Elite Round è ... Calcio a 5 Live

Atterrati nella serata di ieri in Svezia, gli Azzurri hanno raggiunto la città di Gävle, sede dell’ultima gara del Main Round delle Qualificazioni Mondiali: mercoledì alle 18.30, in diretta sul sito d ...L’ultima sfida del Main Round delle Qualificazioni Mondiali sarà l’occasione per confermare il buon stato di forma dell’Italfutsal, capire il suo processo di crescita, fare qualche esperimento. Nulla ...