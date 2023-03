Elisa Claps, il fratello a FqMagazine: “Nessuna chiesa disponibile in tutta la diocesi per girare il film su mia sorella, sembra ci sia un diktat. La pellicosa? Devastante ma necessaria” (Di martedì 7 marzo 2023) “Vedere la tua vita diventare una fiction è Devastante. È stato pesante, per la nostra famiglia. Ma mi spaventa ancora di più che nella mia città in molti non abbiano idea di chi fosse Elisa Claps. Questa serie è importante perché potrà diffondere la sua storia tra i più giovani” dice Gildo Claps, il fratello della sedicenne scomparsa a Potenza il 12 settembre del ’93 la cui vicenda, tra le più agghiaccianti accadute in Italia, diventerà un film: “Il caso Claps” di cui sono in corso le riprese nel capoluogo lucano. Sarà una serie in tre puntate diretta da Marco Pontecorvo e prodotta da Rai Fiction. Nasce da un’idea del produttore inglese Ben Donald e andrà in onda anche sulla Bbc One. Il progetto è quindi una coproduzione angloitaliana. Nel cast, Gianmarco Saurino e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) “Vedere la tua vita diventare una fiction è. È stato pesante, per la nostra famiglia. Ma mi spaventa ancora di più che nella mia città in molti non abbiano idea di chi fosse. Questa serie è importante perché potrà diffondere la sua storia tra i più giovani” dice Gildo, ildella sedicenne scomparsa a Potenza il 12 settembre del ’93 la cui vicenda, tra le più agghiaccianti accadute in Italia, diventerà un: “Il caso” di cui sono in corso le riprese nel capoluogo lucano. Sarà una serie in tre puntate diretta da Marco Pontecorvo e prodotta da Rai Fiction. Nasce da un’idea del produttore inglese Ben Donald e andrà in onda anche sulla Bbc One. Il progetto è quindi una coproduzione angloitaliana. Nel cast, Gianmarco Saurino e ...

