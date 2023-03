(Di martedì 7 marzo 2023)Vip – Oriana Marzoli è la prima finalista del reality show: la concorrente venezuelana ha ricevuto il 28,3% delle preferenze del pubblico e vola in cima alla lavagna del vincente, a 2,50 su Goldbet e Newgioco, davanti a Edoardo Tavassi (a 3 volte la scommessa) e a Daniele Del Moro, a una... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... blogtivvu : Eliminato e vincitore Grande Fratello Vip: pronostici e previsioni degli scommettitori - Tgyou24 : Edoardo Franco è il vincitore di MasterChef Italia 12. Sul podio, protagonisti della finalissima con il trionfatore… - Gina35415084 : RT @myuniverse_01: Edoardo è passato dall’essere un ipotetico vincitore al rischio di essere eliminato 1 mese prima della finale. Un glow… - carmen_cupini : RT @myuniverse_01: Edoardo è passato dall’essere un ipotetico vincitore al rischio di essere eliminato 1 mese prima della finale. Un glow… - myuniverse_01 : Edoardo è passato dall’essere un ipotetico vincitore al rischio di essere eliminato 1 mese prima della finale. Un… -

Grande Fratello Vip 7: Pronostici degli scommettitori Per Oriana, il podio è quasi scontato (a 1,30), con Edoardo che insegue a 1,65 e Daniele a 2,25. Si sale a 2,50 per un ...... dove è statoda Nicolas Jarry e Jaume Munar. Ora, sul cemento californiano, Musetti ... Qualora poi dovesse usciredal confronto contro il connazionale, Musetti si troverebbe di ...... quella più attesa, che porterà a decretare ildi questa edizione. Prima della puntata ... Il percorso invece si interrompe per Paky e Mezkal : il primo vieneda Alessandra Celentano ,...

Chi è stato eliminato ieri al GF VIP tra Nikita, Antonella, Tavassi, Donnamaria e Sarah Concorrenti in nomination dopo giovedì 2 marzo 2023 Il Corriere della Città

Edoardo Franco vince MasterChef Italia 12 su Sky e NOW, MasterChef Italia ha eletto il suo dodicesimo trionfatore: è Edoardo Franco il vincitore di questa edizione del cooking show Sky Original prodo.e questa volta nel cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy si è tenuta la finale che ha eletto il vincitore di questa edizione. Chi è stato eliminato negli episodi Potete scoprirlo nel ...