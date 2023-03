Elezioni in Turchia, le opposizioni scelgono Kilicdaroglu contro Erdogan (Di martedì 7 marzo 2023) Tocchera' a Kemal Kilicdaroglu, leader del partito di centrosinistra nazionalista Chp, principale formazione dell'opposizione turca, sfidare Recep Tayyip Erdogan alle Elezioni del 14 maggio. Dopo mesi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Tocchera' a Kemal, leader del partito di centrosinistra nazionalista Chp, principale formazione dell'opposizione turca, sfidare Recep Tayyipalledel 14 maggio. Dopo mesi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Ragazzi, quelle della #Turchia saranno le elezioni del secolo, mai come questa volta potrebbe aprirsi una pagina nu… - ultimora_pol : ???? #Turchia - Una coalizione di sei partiti di opposizione designa Kemal #Kiliçdaroglu come avversario di #Erdogan… - MarianoGiustino : ULTIM'ORA. Erdogan ribadisce la data del 14 maggio come data delle elezioni presidenziali. I sondaggi dicono che la… - MauroPetricca : RT @byoblu: Per il 2023 in 5 Paesi sono già state fissate elezioni parlamentari il cui risultato sarà importante per l’Europa. Sono Estonia… - me_desaparecido : RT @byoblu: Per il 2023 in 5 Paesi sono già state fissate elezioni parlamentari il cui risultato sarà importante per l’Europa. Sono Estonia… -